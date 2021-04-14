الصحة الفلسطينية: تسجيل 22 وفاة و1923 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء انه تم تسجيل 22 وفاة و1923 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 60، طوباس 23، نابلس 143، جنين 70، أريحا والأغوار 16، قلقيلية 17، رام الله البيرة 94، الخليل 52، بيت لحم 16، ضواحي القدس 3، سلفيت 4، مدينة غزة 1425”.

وأضافت الوزارة أنه “تم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة الغربية: طولكرم 2، نابلس 3، جنين 1، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 4، الخليل 1″، وتابعت “تم تسجيل 10 وفيات في قطاع غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم