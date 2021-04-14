أبو الغيط سيدعو لعقد اجتماع حول ليبيا للمجموعة الرباعية التي تضم الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي الأسبوع المقبل (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 14 2021 - 13:18
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
14 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
أبو الغيط سيدعو لعقد اجتماع حول ليبيا للمجموعة الرباعية التي تضم الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي الأسبوع المقبل (سبوتنيك)
منذ 30 mins
14 April، 2021
أبو الغيط
الأمم المتحدة
الجامعة العربية
التعليقات
ذات صلة
وزير الخارجية العراقي عقب لقائه أبو الغيط: الوضع غير المستقر في سوريا يؤثر على الوضع العراقي
حسام زكي التقى الحريري: الوضع ليس جيدا ونريد تدارك الأمر قبل فوات الأوان
زكي بعد لقائه الرئيس بري: يجب وضع المسؤولية الوطنية فوق الاعتبارات الضيقة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}