أبو الغيط سيدعو لعقد اجتماع حول ليبيا للمجموعة الرباعية التي تضم الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي الأسبوع المقبل (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2021 - 13:18

أبو الغيط سيدعو لعقد اجتماع حول ليبيا للمجموعة الرباعية التي تضم الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي الأسبوع المقبل (سبوتنيك)

منذ 30 mins 14 April، 2021
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