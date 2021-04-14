وقفة احتجاجية لمتعهدي البناء شمال لبنان بسبب غلاء الترابة وتمنع الشركات عن تسليم المادة

توقف متعهدو البناء والعمال في طرابلس ومجدليا قضاء زغرتا عن العمل بسبب غلاء الترابة في السوق السوداء وتمنع الشركات تسليمهم مادة الاسمنت بشكل مباشر.

ونفذ العمال اعتصاما أمام الورش التابعة لهم رافعين الصوت وطالبوا وزير الصناعة بالضرب بيد من حديد ومعاقبة شركات الترابة التي تتلاعب بمصير هذا القطاع.

وطالب يوسف مجذوب احد تجار البناء وزير الصناعة ضرورة اتخاذ قرار يلزم الشركات بتسليمهم المادة الاساسية بالسعر الذي حدده بالاتفاق مع الشركات وبمبلغ ٣٢٠ الف للطن كما كان سابقا، بالإضافة إلى تقديم كل ما يلزم من تسهيلات لمتابعة اعمالهم التي توقفت وتسببت بالضرر لالاف العمال في هذا القطاع.

ولفت المتعهد حافظ ديب إلى أن الشركات ترفض الالتزام بالقرارات ولنا ملئ الثقة بوزير الصناعة ان يعاقب الشركات المتخلفة عن تنفيذ القانون وقال وبعد عدة مراسلات معهم اصرت على رفع السعر الى ما يقارب مليونين ليرة لبنانية بذريعة السماح لهم بالعمل في المقالع والكسارات وكشف المعتصمون ان الشركات تتلاعب بمصير العمال ولقمة عيشهم.

المصدر: موقع المنار