النفط يواصل الصعود بعد بيانات أمريكية

صعدت أسعار النفط اليوم بعدما أظهرت بيانات تراجع المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع، في حين رفعت “أوبك” التوقعات للطلب على الخام، لكن مخاوف كورونا وزيادة الإمدادات كبحت المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.3 بالمئة إلى 64.52 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش، بعدما زاد 39 سنتا أمس الثلاثاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 1.4 بالمئة إلى 61 دولارا للبرميل بعد زيادة 48 سنتا أمس.

ودعمت مؤشرات على تعاف اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة مكاسب النفط في الآونة الأخيرة، لكن المخاوف حيال تعثر حملات التطعيم وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في الهند والبرازيل أبطأت تقدم السوق.

بدورها قالت مصادر إن بيانات معهد البترول الأمريكي تظهر أن مخزونات الخام هبطت 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أبريل الماضي مقارنة بتوقعات محللين لتراجع مقداره 2.9 مليون برميل.

المصدر: رويترز