الرئيس الايراني حسن روحاني: رفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتركيب أجهزة طرد مركزية من فئة IR6 جاء ردا على جريمة نطنز – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2021 - 10:14

الرئيس الايراني حسن روحاني: رفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتركيب أجهزة طرد مركزية من فئة IR6 جاء ردا على جريمة نطنز

منذ 53 mins 14 April، 2021
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