أمريكا توصي بتعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون بعد إصاباتٍ لمن تَلقَّوه باضطراب نادر يشمل جلطات دموية أدت إلى الوفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2021 - 10:14

أمريكا توصي بتعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون بعد إصاباتٍ لمن تَلقَّوه باضطراب نادر يشمل جلطات دموية أدت إلى الوفاة

منذ 1 ساعة 14 April، 2021
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