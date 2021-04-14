أمريكا توصي بتعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون بعد إصاباتٍ لمن تَلقَّوه باضطراب نادر يشمل جلطات دموية أدت إلى الوفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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أمريكا توصي بتعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون بعد إصاباتٍ لمن تَلقَّوه باضطراب نادر يشمل جلطات دموية أدت إلى الوفاة
منذ 1 ساعة
14 April، 2021
الولايات المتحدة
تعليق استخدام لقاح جونسون اند جونسون
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