ظريف: ايران وروسيا متفقتان على ضرورة رفع الحظر الامريكي بهدف احياء الاتفاق النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2021 - 10:14
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ظريف: ايران وروسيا متفقتان على ضرورة رفع الحظر الامريكي بهدف احياء الاتفاق النووي
منذ 1 ساعة
14 April، 2021
الاتفاق النووي الايراني
ايران
رفع الحظر الاميركي
روسيا
ظريف
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