ظريف: ايران وروسيا متفقتان على ضرورة رفع الحظر الامريكي بهدف احياء الاتفاق النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2021 - 10:14

ظريف: ايران وروسيا متفقتان على ضرورة رفع الحظر الامريكي بهدف احياء الاتفاق النووي

منذ 1 ساعة 14 April، 2021
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