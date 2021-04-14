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April 14 2021 - 08:42

مصرع 20 وإصابة 3 في حادث تصادم على الطريق الصحراوي جنوب مصر

منذ 20 mins 14 April، 2021
علم مصر
عربي وإقليمي - مصر

لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون إثر تصادم حافلة مع سيارة نقل على طريق أسيوط البحر الأحمر الصحراوي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

ونقل الموقع الإلكتروني لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية صباح اليوم، أن محافظ أسيوط تلقى بلاغا بوقوع تصادم على طريق أسيوط البحر الأحمر الصحراوي، بين حافلة ركاب وسيارة نقل محملة بالأسمنت، حيث انتقل المحافظ إلى موقع الحادث، كما توجهت 25 سيارة إسعاف للموقع لنقل المصابين والجثث للمستشفيات القريبة.

ووقع الحادث إثر اصطدام حافلة الركاب، قادمة من القاهرة إلى قنا، بسيارة نقل تحمل أسمنت، كانت متوقفة على الطريق بسبب عطل بها، واشتعلت النيران في الحافلة جراء التصادم ما أدى لارتفاع عدد الضحايا.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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