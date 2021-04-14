كورونا في فرنسا.. الوفيات تقترب من الـ100 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 324 وفاة جديدة بكورونا في المستشفيات مقارنة مع 385 أمس الاثنين، ليقترب إجمالي الوفيات في البلاد من 100 ألف حالة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين في وحدات الرعاية المكثفة عقب تسجيل 36 حالة ليصل إلى 5952 في مستوى قياسي جديد خلال العام 2021.

وتأمل فرنسا، أن “يساهم تكثيف حملة التطعيم ضد كورونا في استعادة السيطرة على أحدث تفشي للمرض، والذي تفاقم بسبب سلالات جديدة”.

من جهته، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، إن “فرنسا ستعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى البرازيل في محاولة لمنع انتشار سلالة فيروس كورونا المتحورة، والتي تم اكتشافها هناك لأول مرة”.

وسجلت فرنسا إجمالي إصابات بلغ 5 ملايين 59 ألف حالة تقريبا، بالإضافة إلى 98750 حالة وفاة.

المصدر: وكالة رويترز