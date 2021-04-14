جنوب إفريقيا تعلق استخدام لقاح “جونسون آند جونسون” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 14 2021 - 04:08

جنوب إفريقيا تعلق استخدام لقاح “جونسون آند جونسون”

منذ 14 mins 14 April، 2021
علم جنوب افريقيا
أخبار دولية - جنوب أفريقيا

أعلنت جنوب إفريقيا تعليق التطعيم بلقاح “جونسون آند جونسون” في إجراء احترازي، بعد قرار وكالة الغذاء والدواء الأمريكية في الولايات المتحدة تعليق استخدامه.

وأشار وزير الصحة الجنوب إفريقي زويلي مخيزي إلى أن بلاده منحت أكثر من 289 ألف جرعة من لقاح “جونسون آند جونسون” للعاملين بالصحة دون أي أنباء عن حوادث تجلط في الدم لديهم.

وأضاف أن “بلاده ستعلق استخدام هذا اللقاح كإجراء احترازي توخيا للحذر”، متوقعا أن تحل التساؤلات المتعلقة باللقاح خلال أيام.

وكانت شركة “جونسون آند جونسون” أعلنت تأجيل طرح لقاحها المضاد للفيروس في أوروبا.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة