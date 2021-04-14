واشنطن تنضم لعدد من الولايات في تعليق لقاح “جونسون آند جونسون”

انضمت العاصمة الأمريكية واشنطن إلى عدد من الولايات في تعليق استخدام لقاح “جونسون آند جونسون” المضاد لكورونا، الذي بات محور فحص فدرالي بعد ورود تقارير عن حدوث جلطات دموية.

وقالت مديرة الشؤون الصحية بواشنطن العاصمة لاكواندرا نيسبيت، إنه “لا علم لديها بأي حالات خطيرة لحدوث جلطات بين 16 ألفا من سكان واشنطن تلقوا اللقاح، قبل تعليق استخدامه بتوصية من السلطات الصحية الفدرالية”.

وأضافت: “هذا التعليق المؤقت يعني أن النظام يعمل بكفاءة”.

وذكرت شركة “جونسون آند جونسون” في بيان لها اليوم، أنها “على علم بتقارير بحدوث جلطات دموية، إلا أنه لم تثبت بعد أي صلة بينها وبين اللقاح الذي تصنعه”.

المصدر: وكالات