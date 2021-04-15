ايران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

أعلن رئيسُ الوفدِ الايراني المفاوض في فيينا عباس عراقجي أن”طهرانَ أبلغت الوكالةَ الدولية للطاقةِ الذريةِ أنها ستبدأُ تخصيبَ اليورانيوم بنسبةِ ستينَ في المئة. ولفتَ عراقجي إلى أنَ الجمهوريةَ الإسلاميةَ ستُدخلُ ألفَ جهازِ طردٍ مركزيٍ إضافيٍ إلى منشأةِ نطنز النووية”.

وكان عراقجي قد وصلَ إلى فيينا لاستكمالِ المحادثاتِ النوويةِ بينَ ايرانَ ومجموعة (أربعة زائد واحد)، حيث قررَ ممثلو الدولِ مواصلةَ المحادثات بشكلٍ مباشر، لصياغةِ الاجراءاتِ المطلوبةِ لرفعِ والعودةِ الى الالتزاماتِ النووية.

المصدر: قناة المنار