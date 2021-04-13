إنتاج لقاح ايراني مضاد لكورونا بتقنية mRNA المتطورة الصيف القادم

اعلن رئيس جامعة اعداد المدرسين، انه يجري حاليا صنع لقاح مضاد لكورونا بتقنية mRNA المتطورة من قبل مجموعة من الباحثين الايرانيين، متوقعا ان يصل مرحلة الإنتاج مطلع الصيف القادم.

وفي تصريح لمراسل وكالة “فارس”، قال رئيس جامعة إعداد المدرسين، محمد تقي احمدي: يعمل فريق الباحثين في الجامعة، برئاسة مسعود سليماني، أحد العلماء البارزين في ايران، وبالتعاون مع مؤسسة بركة وجامعة الشهيد بهشتي، على تطوير لقاح مضاد لكورونا بتقنية mRNA.

واضاف: هناك معرفة فنية لصنع لقاحات متطورة بتقنية mRNA في البلاد، وبالتعاون مع هذا العالم الإيراني، من المتوقع أن يصل هذا اللقاح إلى مرحلة الإنتاج في أوائل الصيف، لقد خطت هذه الجامعة بشكل مباشر وغير مباشر خطوات جيدة في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات المتطورة في كلية الطب، وسنرى في المستقبل القريب نتائج جيدة في هذا المجال.

جدير بالذكر أن الدكتور مسعود سليماني باحث في الخلايا الجذعية وأستاذ مشارك في جامعة اعداد المدرسين، غادر إلى الولايات المتحدة في 7 أكتوبر 2018 في زمالة دراسية، لكن وفي اجراء غير قانوني، تم اعتقاله قبل دخوله الاراضي الاميركية ونقله إلى السجن، حيث أطلق سراحه بعد عام.

وعلى عكس الشائعات، فإن اللقاح الجديد لا يحقن الفيروس الضعيف، بل يستخدم جزءًا من جينومه لتحفيز جهاز المناعة، وقد تم استخدام تقنية mRNA لصنع لقاح فايزر.

المصدر: قناة العالم