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April 12 2021 - 21:44

اطفاء بيروت أخمد حريقا في الأشرفية بعد إخلاء المبنى من قاطنيه

منذ 25 mins 12 April، 2021
اطفاء بيروت الى منطقة الدبية للمؤازرة في اخماد نيران بمرتفعاتها
لبنان

وزعت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت البيان الآتي: “بتاريخ اليوم، وعلى أثر مكالمة هاتفية وردت إلى غرفة عمليات فوج إطفاء بيروت تفيد عن نشوب حريق منزل في منطقة الاشرفية، توجهت فرقة الاطفاء تواكبها سيارة اسعاف وصهريج مياه للدعم.

وفور وصولها، كانت ألسنة النيران والدخان الكثيف يتصاعدان من شرفات المنزل ونوافذه. وبالسرعة اللازمة، عملت فرقة الاسعاف على اخلاء المبنى من السكان، حفاظا على سلامتهم، وكانت فرقة الاطفاء تعمل في هذا الوقت على اخماد النيران المندلعة في المنزل حائلة دون امتدادها على بقية الشقق في المبنى.

وأدى الدخان الكثيف المتصاعد إلى اختناق سيدة مسنة تبلغ من العمر 90 عاما وأخرى ثلاثينية من التابعية الاثيوبية تم نقلهما الى مستشفى الروم لتلقي العلاج، وهما في صحة جيدة. واقتصرت أضرار الشقة على الماديات.

وبعدها، قام رجال الفوج بتبريد المكان وتأمينه منعا من تجدد النيران”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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