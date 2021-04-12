وديع الخازن زار الرئيس عون: لاغتنام الفرصة لانقاذ البلاد وترسيخ الوحدة وقطع دابر الفتنة

استقبل رئيس الجمهورية البنانية العماد ميشال عون الاثنين عميد “المجلس العام الماروني” وديع الخازن واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة في ضوء آخر المستجدات.

وبعد اللقاء، قال الخازن “تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتداولنا في الشؤون الداخلية وتحديدا في المخاض الحكومي وتبرمه من التأخير الحاصل، والذي لا يستحق هذا الانتظار في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية مقلقة جدا”، وتابع “لمست من فخامة الرئيس إصراره على انصاف مفهوم الوحدة الوطنية في تعامله مع ازمة تشكيل الحكومة التي طالت اكثر مما يجب، والتي باتت تهدد سلامة الحياة المعيشية وما يمكن ان تجره من مخاطر على امن جميع المواطنين التواقين الى الخروج من هذه الدوامة المقلقة، رافضا مقولة الثلث الضامن او المعطل، ومحذرا من ترك الازمة المستفحلة تتفاعل على مستقبل البلاد، وخشيته على مصير المساعدات الموعودة”.

وأضاف الخازن ان “فخامة الرئيس مستمر في المشاورات التي يقوم بها لانضاج حل سريع يؤدي الى تشكيل حكومة انقاذ ومهمة تشرف على حسن سير التدقيق الجنائي الذي انطلق ليطال كافة قطاعات الدولة، فتعود عجلة العمل الى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية ويسترجع القضاء استقلاليته والبلاد امنها والاقتصاد حيويته”، وتابع “يبقى القول انه من الواجب دعم توجهات رئيس الجمهورية وتسهيل مهمته مع الرئيس المكلف وصولا الى حكومة يرضى عنها المواطن، وترسخ وحدة البلاد قطعا لدابر الفتنة ومشاريع التوطين”، ودعا “لاغتنام الفرصة لانقاذ البلاد”.

المصدر: بريد الموقع