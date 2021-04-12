عملية الثلاثين من شعبان.. القوات المسلحة اليمنية تضرب العمق السعودي بـ17 طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الاثنين عن تنفيذ عملية “الثلاثين من شعبان” التي استهدفت العمق السعودي ردا على تصعيد العدوان وحصاره الظالم.

وأوضح ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن عملية الثلاثين من شعبان نُفذت بـ17 طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا.

وبين أن العملية استهدفت مصافي شركة أرامكو في منطقتي جدة والجبيل بـ10 طائرات مسيرة نوع صماد3، كما تم استهداف مواقع عسكرية حساسة في منطقتي خميس مشيط وجيزان بـ5 طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وصاروخين بالستيين نوع بدر1.

وأشار إلى أن علمية الثلاثين من شعبان استمرت من مساء أمس وحتى فجر يومنا هذا الاثنين، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله

وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا.

المصدر: المسيرة