روسيا تسجل 8320 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها في موسكو

أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا الإثنين، أن عدد الحالات الجديدة المكتشفة لـ”كوفيد-19″ في روسيا ارتفع بمقدار 8320 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 4649710 حالة. وقال المقر “خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل في روسيا 8320 حالة إصابة بفيروس كورونا في 83 اقليماً”، موضحا أن إجمالي الإصابات منذ بداية انتشار الفيروس وصل إلى 4649710 حالات.

وأضاف المقر “توزيع الإصابات جاء كالتالي: موسكو 1833، بطرسبورغ 706 ، مقاطعة ضواحي موسكو 569”. وأشير إلى أن أقل عدد إصابات بفيروس كورونا كان في جمهورية ألتاي – إصابتان، منطقة الحكم الذاتي اليهودية وجمهورية توفا – إصابة واحدة لكل منهما.

وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة تطعيم عام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين. وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد “كوفيد-19” ، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

المصدر: سبوتنيك