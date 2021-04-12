الولايات المتحدة: اندلاع احتجاجات عنيفة في مدينة #مينيابوليس الاميركية بعد مقتل شاب من أصول أفريقية برصاص الشرطة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2021 - 12:30

الولايات المتحدة: اندلاع احتجاجات عنيفة في مدينة #مينيابوليس الاميركية بعد مقتل شاب من أصول أفريقية برصاص الشرطة

منذ 2 ساعة 12 April، 2021
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