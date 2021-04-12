ظريف : الصهاينة يريدون الانتقام من نجاحات إيران في مسار رفع الحظر

أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف ، ضرورة انتباه النخبة والمواطنين كي لايقعوا في الفخ الذي نصبه الكيان الصهيوني، موضحا ان الصهاينة يريدون الانتقام من الشعب الإيراني للنجاحات التي حققها في مسار رفع الحظر الظالم، لكننا لن نسمح بذلك وسننتقم من الصهاينة على ممارساتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع ظريف اليوم الاثنين مع لجنة الأمن الوطني في مجلس الشورى الاسلامي حيث قدم تقريرا مفصلا عن محادثات فيينا التي جرت الاسبوع الماضي وكيفية متابعة المواقف الحاسمة للجمهورية الاسلامية .

واشار ظريف الى أن مسؤولي الكيان الصهيوني كانوا قد أعلنوا بصراحة انهم لن يسمحوا بأي تقدم على صعيد رفع الحظر عن إيران، وهم يتصورون اليوم انهم حققوا أهدافهم ، لكنهم سيتلقون الرد بمزيد من التطوير علي الصعيد النووي في ايران.

المصدر: وكالة ارنا