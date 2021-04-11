أ.ف.ب: وزير الخارجية الأميركي يحذر من “عواقب” في حال وقوع “اعتداء” روسي على اوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2021 - 17:34

أ.ف.ب: وزير الخارجية الأميركي يحذر من “عواقب” في حال وقوع “اعتداء” روسي على اوكرانيا

منذ 55 mins 11 April، 2021
أخبار موقع المنار

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