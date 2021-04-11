شركة الخطوط الجوية الايرانية تخاطب شركة بوينغ للوفاء بتعهداتها تجاه ايران

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإيرانية، إرسال رسالة إلى شركة بوينغ لصناعة الطائرات للوفاء بالتزامات الشركة تجاه إيران.

واضاف علي رضا برخور في تصريح صحفي اليوم الأحد عن إمكانية إحياء عقد شراء الطائرات من شركة بوينغ، إن “ايران اير” أرسلت رسالة إلى شركة صناعة الطائرات الأمريكية “بوينغ” نهاية العام الماضي، تناولت فيه موضوع التزام الشركة بتعهداتها وحقوق الإنسان التي تتشدق بها امريكا دائما.

وتابع قائلا: لقد نبهنا الشركة الى ان عليها اتخاذ الاجراءات التي تتيح للشعب الإيراني الاستفادة من هذه الطائرات والقطعات الاحتياطية المناسبة ومواصفات السلامة طبقا للعقد الموقع وهو حق ثابت لنا.

وزير الطرق محمد اسلامي، قال أمس أن بامكان إيران ان تقوم بالمتابعة القانونية لعقود شراء طائرات من شركة بوينغ، والتي تم تعليقها مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مؤكدا ان على الشركة الامريكية ان تتحمل مسؤولية عقودها مع شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران اير).

وكانت ايران وبعد التوقيع على الاتفاق النووي، عقدت صفقة لشراء 80 طائرة من طراز بوينغ 737 مكس و777، وحصلت على موافقة مكتب السيطرة على الاستثمارات الخارجية (اوفك) التابع لوزارة الخزانة الامريكية لشراء هذه الطائرات.

المصدر: وكالة ارنا