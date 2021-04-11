مقتل شخص وإصابة 6 آخرين إثر انهيار داخل نفق في منطقة الكرك جنوب الأردن

قتل شخص وأصيب 6 آخرون، إثر انهيار أتربة داخل نفق بمنطقة غور الصافي في محافظة الكرك جنوب الأردن، فجر اليوم الأحد، وفق ما أفادت مديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية الدفاع المدني في الكرك، وبإسناد من فريق الإنقاذ المائي والجبلي التابع لمركز شهداء البحر الميت في مديرية البلقاء، تعاملت فجر اليوم مع وفاة شخص يبلغ من العمر 25 عاما، وإصابة 6 آخرين إثر انهيار أتربة عليهم داخل نفق بمنطقة الغور الصافي.

وأوضع الناطق الإعلامي أن كوادر الدفاع المدني عملت على إزاحة الردم وتحرير جثة المتوفي، باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث، بينما قامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفاة ونقل الإصابات إلى مستشفى الغور الصافي الحكومي.

وأكد المتحدث أن حالة المصابين العامة متوسطة.

المصدر: وكالات