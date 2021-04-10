وديع الخازن: كلنا أمل ان هذه المرحلة لن تطول وسنعود لحياتنا الطبيعية

رأى عميد “المجلس العام الماروني” في لبنان وديع الخازن أن “التأخير في تشكيل حكومة الإنقاذ والمهمة، فضلا عن الأزمة الصحية الطارئة، قد نغص علينا ظروف العيش والاحتفال بالأعياد”، وتابع “كلنا أمل بأنها مرحلة عابرة ولن تطول ولا شك بأن الأيام المقبلة ستكون موعدا للتخلص من غصتها للعودة إلى مسار حياتنا الطبيعي المعتاد”.

وهنأ الخازن في بيان له السبت “اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بقرب حلول شهر رمضان المبارك”، وأكد “أهمية هذه المناسبة الروحية والوطنية لما تجسد من القيم الإنسانية التي توحد ما بين الأديان”، سائلا “المولى أن يمن على لبنان بالخير والسلام وأن يلهم المسؤولين المحبة والألفة والتعاون للتخلص مما يعيق حالة الاستنهاض المطلوبة، لنعود دولة تستحق الصدارة بين دول المنطقة والعالم”.

وبالمناسبة أجرى الخازن سلسلة اتصالات وأرسل برقيات لشخصيات سياسية ودينية إسلامية.

المصدر: بريد الموقع