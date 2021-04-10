حادث سير على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت أدى الى زحمة سير خانقة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2021 - 18:52

حادث سير على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت أدى الى زحمة سير خانقة في المحلة

منذ 1 ساعة 10 April، 2021
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