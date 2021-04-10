التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب تراكم الثلوج وانزلاق بعض المركبات والعمل جار على المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2021 - 17:16

التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب تراكم الثلوج وانزلاق بعض المركبات والعمل جار على المعالجة

منذ 7 mins 10 April، 2021
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