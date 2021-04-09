الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا يبحثون دعم أوكرانيا في وجه “الاستفزازات الروسية”

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس دعم أوكرانيا في وجه ما وصفه بـ”الاستفزازات الروسية”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلينكن بحث مع لودريان “ضرورة تخلي روسيا عن خطابها الخطير وغير المسؤول ووقف تحركاتها العسكرية في القرم المحتلة وعلى امتداد الحدود الأوكرانية واستفزازاتها أحادية الجانب عند خط التماس في شرق أوكرانيا”.

وفي اتصال آخر، أكد بلينكن وماس “على أهمية دعم أوكرانيا في وجه الاستفزازات الروسية أحادية الجانب” في منطقة النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا قد أكدت مرارا أنها ليست طرفا في النزاع بشرق أوكرانيا، ورفضت الاتهامات الأوكرانية والغربية لها بالتدخل في النزاع هناك. وعلى خلفية تزايد التوتر على خط التماس بين القوات الأوكرانية وقوات دونيتسك ولوغانسك المناهضة لكييف في الفترة الأخيرة، حذرت روسيا كييف من أي تصعيد وشددت على ضرورة تنفيذها لالتزاماتها بموجب اتفاقات مينس للتسوية. وبشأن تحركات القوات الروسية، أكد الكرملين أن تنقلات القوات الروسية داخل أراضي روسيا لا تهدد أحدا.

المصدر: موقع روسيا اليوم