الصحة الفلسطينية: تسجيل 31 وفاة و2418 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل 31 وفاة و2418 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: سلفيت 25، جنين 170، طولكرم 77، نابلس 174، طوباس 30، قلقيلية 33، رام الله والبيرة 81، الخليل 65، بيت لحم 36، أريحا والأغوار 8، ضواحي القدس 6، قطاع غزة 1673، مدينة القدس 40”.

وأضافت الوزارة انه “تم تسجيل 20 حالة وفاة في الضفة الغربية: جنين 4، نابلس 7، قلقيلية 3، رام الله والبيرة 2، الخليل 3، بيت لحم 1″، وتابعت “تم تسجيل 11 حالة وفاة في قطاع غزة، وحالتي وفاة في مدينة القدس”.

المصدر: فلسطين اليوم