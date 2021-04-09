عكر من البقاع نوهت بدور الجيش بالتصدي للاعتداءات الإسرائيلية والمخططات الإرهابية

تفقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال في لبنان زينة عكر الجمعة عددا من ألوية الجيش وأفواجه في البقاع.

وأسفت عكر “للأوضاع المعيشية المتردية التي يعانيها عناصرالجيش، إذ تقلصت رواتبهم بشكل كبير – 85% قيمة الليرة في مقابل الدولار وباتت لا تكفي لسد حاجاتهم وحاجات عائلاتهم وتنقلاتهم اليومية من ثكنهم ومراكز خدمتهم”، وأكدت أمامهم “بذل كل الجهود للحفاظ على المستوى المعيشي اللائق لعناصرالجيش”.

وشددت عكر على “دور الجيش في التصدي لأي إعتداءات اسرائيلية وإحباط المخططات الإرهابية على الحدود الشرقية، إضافة إلى ضبط المعابر غيرالشرعية، ومنع التهريب وتسلل الإرهابيين وحماية مخيمات اللاجئين السوريين”، نوهت “بالجهوزية العالية الذي يتمتع بها ضباط الجيش ورتباؤه وعناصره لتوفير الحماية والتسهيلات للمواطنين”.

وأكدت عكر أن “الجيش وقف في وجه التفلت الأمني في عدد من البلدات والقرى البقاعية حفاظا على الأمن الإجتماعي، في ظل الوضع الإقتصادي والمعيشي المتردي وازدياد عمليات السطو والسرقة والخطف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام