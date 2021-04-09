النائب علامة : لحكومة فاعلة تطبق القوانين تفاوض الجهات المانحة وتضع برامج إصلاحية لإنقاذ البلد

لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور فادي علامة في حديث اذاعي، إلى “ضرورة تأليف حكومة فاعلة تطبق القوانين التي سبق وتم إقرارها، تفاوض الجهات الدولية المانحة وتضع برامج إصلاحية ضرورية لإنقاذ البلد”.

وشدد علامة على “أهمية إعادة تفعيل دور مرفأ بيروت، مع الإشارة الى أن أي اتفاقية أو تمويل يجب ألا يكون على حساب الدولة اللبنانية، لجهة حفاظها على قيمة المردود الذي كان يدخله هذا المرفق قبل الإنفجار”. وأوضح “أن التحقيق الجاري بطيء جدا ومن المفترض أن يكون أكثر شفافية وسرعة وشمولا، مع ضرورة إطلاع الناس على الحقائق مع احترام سرية التحقيقات”.

واستبعد البدء ب”ترشيد الدعم على السلع الأساسية قبل الشروع بتداول البطاقة التمويلية وفق آليات واضحة لإدارة البرنامج ومراقبة أكثر من جهة دولية، علما أن المسار طويل ويشمل توحيد قاعدة المعلومات، ملء استمارات من قبل المواطنين، لتحدد على أساسها حوالي 000،147 عائلة وفق معايير علمية للاستفادة من هذا المشروع”.

ولفت إلى “أن المسار هذا تتابعه نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور رمزي مشرفية بالتنسيق مع البنك الدولي”.

وعزا البطء الشديد في عملية التلقيح الى “الخطة الموضوعة والتأخير في فتح الباب للقطاع الخاص، بالإضافة الى البطء في وصول اللقاحات عموما والتأخير الذي طرأ على وصول لقاح AstraZeneca الى لبنان”.

ودعا المواطنين إلى التزام التدابير الوقائية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وتلقي أي لقاح معترف فيه من قبل المراجع العلمية وحائز على موافقة الدولة اللبنانية، بعيدا من المعلومات المغلوطة والشائعات، سيما تلك المتعلقة بلقاح AstraZeneca الذي أثبتت التجارب أن فوائده تتخطى آثاره الجانبية”.

ورأى علامة في اقتراح قانون الدواء وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء “خطوة إصلاحية بامتياز”، مشيرا الى “أن الفكرة انطلقت من سنتين بطلب من الرئيس بري، بهدف تنظيم الشؤون الدوائية، من التسجيل الى تحديد الأسعار وأنواع الأدوية، كما تفعيل دور أدوية الGeneric لخفض الفاتورة الدوائية، وتحفيز صناعة الدواء المحلية، وهي تعنى بمشاكل القطاع التي تشمل موضوع المستلزمات وكلفتها المتممات الغذائية وغيرها”.

وأمل تفعيل عمل اللجان المنوط بها تطبيق اتفاق الإطار لتبادل الخبرات بين لبنان والعراق، معتبرا إياه “فرصة مهمة لإعادة تكريس دور لبنان في السياحة العلاجية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام