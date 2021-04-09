أسعار النفط تهبط مع تقييم المستثمرين زيادة الإمدادات وآفاق الطلب

هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ يقيم المستثمرون ارتفاع إمدادات منتجين رئيسيين وأثر جائحة فيروس كورونا على طلب الوقود.

وبحلول الساعة 07:31 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.2 في المئة إلى 63.08 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو/ أيار 59.59 دولار للبرميل منخفضا بمقدار سنت واحد.

وكلا العقدين على مسار تسجيل انخفاض يتراوح بين اثنين وثلاثة في المئة في الأسبوع الجاري بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، على زيادة الإمدادات تدريجيا بواقع مليوني برميل يوميا بين مايو/ أيار ويوليو/ تموز.

لكن محللين يتوقعون استمرار انخفاض مخزونات النفط العالمية، إذ سيتسارع الطلب على الوقود في النصف الثاني من العام الجاري مع اكتساب انتعاش الاقتصاد العالمي قوة دفع.

وقال فيريندرا شوهان، المحلل لدى إنرغي أسبكتس “هناك الكثير من خفض المخزونات يجري حاليا لذلك فنحن في خضم عملية إعادة موازنة”. وفقا لـ “رويترز”.

وتظهر مخاوف من أن تجدد إجراءات العزل العام في أجزاء من العالم لكبح ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 والمشكلات الخاصة بالتطعيمات ربما تغير صورة الطلب على النفط.

وقال ستيفن إينس كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى أكسي إنه من المتوقع أن تُتداول أسعار النفط في نطاق بين 60 دولارا و70 دولارا في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون تلك العوامل.

وهذا الأسبوع، عقدت قوى عالمية وإيران محادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015، مما قد يمهد الطريق لرفع الولايات المتحدة عقوبات عن صادرات النفط الإيرانية في النصف الثاني من العام الجاري.

المصدر: سبوتنيك