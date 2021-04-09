قوات الاحتلال الصهيوني تنتشر في ساحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 9 2021 - 10:50

قوات الاحتلال الصهيوني تنتشر في ساحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 28 mins 9 April، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات