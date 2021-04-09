البنتاغون: جولة أوستن تهدف إلى تعزيز قدرة الردع وتوطيد العلاقات العسكرية عبر الأطلسي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2021 - 07:48

البنتاغون: جولة أوستن تهدف إلى تعزيز قدرة الردع وتوطيد العلاقات العسكرية عبر الأطلسي

منذ 40 mins 9 April، 2021
أخبار موقع المنار

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