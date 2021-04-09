الأعراض الأكثر شيوعاً لفيروس كورونا بحسب مركز السيطرة على الأمراض هي: ضيق التنفس، الحمى، ألم في عضلات الجسم، التعب، فقدان حاسة الشم والتذوق، والتهاب الحلق. لكن بعد ان شارك بعض المصابين تجربتهم مع فيروس كورونا عبر مواقع التواصل، تبين أن هناك أعراضا غير شائعة لكنها مؤلمة وخطرة للغاية ومن هذه الأعراض نذكر الألم في الصدر، وعلى الرغم من أن ألم الصدر ليس مدرجًا في قائمة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لأعراض كورونا، إلا أنه مدرج على أنه من الأعراض الخطيرة للفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية.

تعرفوا أكثر في هذا الموضوع على أسباب ألم الصدر عند مريض كورونا ومتى يصبح خطيرا.

أسباب ألم الصدر خلال كورونا:

بحسب خبير الأمراض المعدية أميش أ. أدالجا، دكتوراه في الطب وباحث أول في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، أن ليس جميع المصابين يشعرون بألم في الصدر عند اصابتهم بفيروس كورونا وذلك للأسباب التالية:

– المريض الذي كان يعاني من السعال الحاد يشعر بألم الصدر حيث يسبب في تمزق العضلات.

– الأشخاص الذين تعرّضوا للالتهاب الرئوي وهو أيضاً من أعراض كورونا يسبب ألماً في الصدر.

– التعرض للانسداد الرئوي الناتج عن جلطة دموية تنتقل عبر مجرى الدم الى الرئتين تسبب ألماً في الصدر كما تشكل خطراً على المريض.

مخاطر ألم الصدر لدى مريض كورونا

الخطوة التي يجب على مريض كورونا القيام بها عند الشعور بألم حاد وغير طبيعي في الصدر ولوقت طويل، هي استشارة الطبيب والقيام بالفحوصات اللازمة خوفاً من الإصابة بنوبة قلبية، فألم الصدر الحاد مؤشر خطير مرتبط بأمراض القلب ومن المفروض متابعة الأمر وعدم الاستخفاف به.

فبالاستناد الى الدراسات، تبين أن بعض المصابين بفيروس كورونا قد أصيبوا في عضلة القلب أو عانوا من جلطات الدم وعدم انتظام ضربات القلب، إذا استشارة الطبيب عند الشعور بالم في الصدر امر جداً ضروريّ.

المصدر: وكالات