باحثون: المشروبات المحلاة تضعف الذاكرة

نشر موقع “ساينس دايلي” المتخصص نتائج بحث قام به علماء من جامعتي جورجيا وجنوب كاليفورنيا اشارت الى أن المشروبات المحلاة تضعف ذاكرة الأطفال وقدرتهم على التعلم.

وأفاد الموقع بأن الباحثين أجروا سلسلة من التجارب على الجرذان واكتشفوا أن القوارض التي كانت تحصل يوميا على المياه المحلاة بالسكر في صغرها أصبحت أكثر عرضة لمشكلات الذاكرة، بالاضافة الى تغيير تركيب البكتيريا المعوية لديها؛ الأمر الذي أثر سلبا على عمل دماغها.

وفي هذا الاطار، يأمل الباحثون مستقبلا تحديد ما إذا كان اتباع نمط حياة صحي يلغي الأضرار الناتجة عن تناول المشروبات المحلاة بكثرة في مرحلة الطفولة والمراهقة.

جدير بالذكر أن علماء جامعة آرهوس الدنماركية أجروا في وقت سابق تجارب على الخنازير اتضح من خلالها أن السكر يؤثر في منظومة المكافأة في الدماغ كمادة مخدرة، مسببا إطلاق النواقل العصبية -الدوبامين والمواد الأفيونية، التي يرتبط بها الشعور بالمتعة والسعادة والرفاهية التي يمكن تنشيطها بطرق أخرى طبيعية.

المصدر: روسيا اليوم