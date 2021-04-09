أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 09-04-2021

الأخبار

المشروع الألماني لبيروت: نصف مرفأ ونصف «سوليدير»

اجتماع السرايا يؤمّن التوافق على تعديل الحدود الجنوبيّة: نسف المفاوضات مع العدوّ؟

‫الرئيس المكلّف «يقرّ» بتطيير لقاء باريس… والإليزيه يريد تشكيلة يبصم عليها

عون: الحريري لحكومة تعطيه النصف + 1

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النهار

تهديد رئاسي للحاكم… والعقوبات الأوروبية على النار

اللواء

استياء مصرفي من اتهامات عون.. وجلسة الحكومة لإقالة سلامة!

قلق عربي ودولي من فشل التأليف.. و«الديلفري» على خط تبادل الدولارات بالليرات

الجمهورية

التدقيق يحرف الإهتمام عن التأليف

الخبز فقط في الأفران

جبهة بعبدا -بيت الوسط تشتعل مجدداً..والمبادرة الفرنسية تترنح إلا إذا!

الديار

«التدقيق الجنائي» يشعل «الجبهات» وبعبدا تلوح باجراءات ضد سلامة؟

العقوبات الفرنسية «تترنح».. وعون يتهم الحريري بترويج «الاكاذيب»

اسرائيل تدفع المنطقة للمواجهة.. والجيش يصعد في ملف «الترسيم»

الشرق

دعم عربي لمواقف بري.. وبعبدا تتباكى على «الطائف»!

الحريري: لماذا غيب رئيس الجمهورية موضوع التأليف؟

البناء

واشنطن لرفع العقوبات لعودة إيران إلى التزاماتها… لجان الخبراء في فيينا تمهّد لجولة الثلاثاء

الصواريخ السوريّة تلاحق طائرات العدوان… و«القوميّ» يحذّر من العبث بحق العودة

الجامعة العربيّة استطلاع وعلاقات عامة دون مشروع… ومبادرة برّي وحيدة

المصدر: صحف