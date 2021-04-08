الوزير حمد حسن: لم يدخل أي مواطن تلقى أسترازينيكا المستشفى من بين 8 آلاف تلقوه

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، بحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: زينة عكر، راوول نعمه، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن، شربل وهبه وفارتينيه أوهانيان، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر ومستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وبترا خوري.

وبعد الاجتماع، قال الوزير حسن: “بعد دراسة التوصيات التي صدرت عن اللجنة الفنية لفيروس كورونا ونتيجة لمراقبة الحالات التي استجدت في المناسبات الاجتماعية والدينية وبعض الأعياد، تبين وجود ارتفاع بعدد الإصابات نتيجة عدم التزام المواطنين الإجراءات الوقائية. وبالتزامن مع إطلاق حملة اللقاحات التي بدأت تعطي إشارات إيجابية، نتمنى على المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك والأعياد الالتزام التام والتسجيل على منصة التلقيح”.

أضاف: “بغض النظر عن نوع اللقاح، تبقى مرجعيتنا منظمة الصحة العالمية، فهي أوصت بأن لتلقي لقاح أسترازينيكا فوائد أكثر من عدمه، وأن الحالات التي ظهرت عليها عوارض بلغت 18 حالة من بين 34 مليون شخص تلقوا هذا اللقاح حول العالم”.

وتابع: “لم يسجل على الصعيد اللبناني دخول أي حال إلى المستشفى من بين 8 آلاف مواطن تلقوا لقاح أسترازينيكا”.

وأشار إلى أن “هبة 50000 لقاح سينوفارم وصلت من الصين، بالتزامن مع وضع خطة سريعة لتلقيح القطاع العام والأجهزة الأمنية والقطاع التربوي وبعض المؤسسات العامة”، مشددا على أن “77 في المئة من المسجلين على المنصة من الفئة العمرية ما فوق ال75 سنة تلقوا اللقاح، إضافة إلى 72 في المئة من العاملين في القطاع الصحي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام