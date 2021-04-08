العراق: العثور على متفجرات وذخائر جنوب بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد الخميس العثور على كميات من المواد المتفجرة والذخائر بجنوب العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان لها إنه “تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت بتنشيط مصادر الاستخبارات وتحليل المعلومات الواردة من قبل ضباط استخبارات أكفاء، وبعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود كدس للمواد المتفجرة عبارة عن مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية مخبأ تحت التراب في المناطق الزراعية جنوبي بغداد منطقة اللطيفية كيلو /٥ قاطع مسؤولية فرقة المشاة السابعة عشر، وبتوجيه قائد الفرقة وباشراف ومتابعة مباشرة من قبل مدير استخبارات عمليات بغداد، خرجت قوة بأمرة أمر الفوج الثاني لواء المشاة (٢٥) مع ضابط استخبارات الفوج”.

وأضاف البيان انه “اثناء البحث تم العثور على المواد التالية: (٩) قنابل هاون عيار ٦٠ملم، و(٤) صاروخ قاذفة RBG7، مع صاروخ محلي الصنع وهاون ٦٠ ملم مع ركيزته، وثلاثة قاذفات من نوعRBG7 وسبطانة سلاح قناص وحاوية عتاد واحدة”.

المصدر: السومرية