التوقف عن توزيع الخبز وحصر البيع بصالات الأفران اعتبارا من صباح الجمعة

قال “اتحاد نقابات الافران والمخابز” في لبنان الخميس إن “الاجتماعات والاتصالات التي أجراها النقباء المعنيون لم تؤد الى تحقيق مطالب القطاع في ضوء التطورات المستجدة على الوضع الاقتصادي العام والتقلبات الحادة في سعر صرف الدولار”. واكد “التوقف عن توزيع الخبز وحصر البيع في صالات الافران والمخابز اعتبارا من يوم غد الجمعة 9 نيسان الجاري وحتى اشعار آخر”.

وأشار الاتحاد الى ان “وزير الاقتصاد والتجارة يتخذ القرارات المتعلقة بالقطاع بعيدا عن رأي النقابات المعنية ولاسيما لجهة إعداد دراسة الكلفة، مع العلم أنه يجتمع مع المطاحن ويتخذ قراراته بزيادة سعر الطحين دون الرجوع الى نقابات الأفران”، وتابع “خصوصا أنها تقدمت بكل ما طلب منها من فواتير ومستندات ليصار على ضوئها تحديد سعر الربطة، إلا أن الوزير إعتبرأن المستندات والفواتير هي غير كافية ضاربا بها عرض الحائط وكأنه يسعى إلى مشكلة مغ أصحاب الأفران”.

وأشار الاتحاد الى “التعرفة الاخيرة لوزير الاقتصاد التي حمل فيها صاحب الفرن 6 آلاف ليرة لبنانية زيادة في سعر طن الطحين مع احتساب سعر الدولار الاميركي على 11700 ليرة، علما ان سعره في السوق السوداء 12050 ليرة حين صدور القرار ليلا، والذي زاد فيه وزن الربطة الكبيرة 15 غراما وعشرة غرامات للربطة الصغيرة دون الرجوع الى النقابات المعنية”، واكد ان “هدفه ليس زيادة سعر ربطة الخبز، وانه كان و ما زال ضد اي زيادة في الاسعار، وان الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد اثرت على كل القطاعات الانتاجية ومنها قطاع المخابز والافران”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام