التحكم المروري: #حركة_المرور خانقة على اوتوستراد #المطار باتجاه الانفاق #خلدة بسبب حادث مروري نتج عنه جريح وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير #بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2021 - 17:28

التحكم المروري: #حركة_المرور خانقة على اوتوستراد #المطار باتجاه الانفاق #خلدة بسبب حادث مروري نتج عنه جريح وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير #بعبدا

منذ 40 mins 8 April، 2021
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