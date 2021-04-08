حسام زكي التقى الحريري: الوضع ليس جيدا ونريد تدارك الأمر قبل فوات الأوان

استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري ظهر اليوم في بيت الوسط، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي يرافقه السفير عبد الرحمن الصلح. وتناول البحث آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية.

بعد اللقاء، قال زكي: “عرضت على دولته موقف الجامعة من الرغبة في المساعدة بحلحلة هذه الأزمة وإخراج لبنان من هذا المأزق الذي يواجهه بسبب تعطل تشكيل الحكومة. وقلت لدولته أن جامعة الدول العربية مستعدة للقيام بأي دور يطلب منها، سواء من خلال ديبلوماسية مكوكية بين الأطراف اللبنانية الرئيسية أو في شكل توفير سقف عربي متمثل بالجامعة، للقاء جميع الافرقاء السياسيين اللبنانيين”.

وأضاف: “استمعت من الرئيس المكلف لوجهة نظره بالكامل في موضوع التأليف، وأين تكمن العقبات التي يواجهها في التأليف الآن. أعتقد أن لديه فكرة بأن الطرح الذي خرج من عند الرئيس نبيه بري هو فكرة مقبولة إلى حد كبير، وأنا بصدد إجراء المزيد من الاتصالات لتبيان الموقف ومساعدة الأطراف في الوصول إلى مخرج للوضع الحالي”.

اضاف قائلا: “نعلم أن الوضع ليس جيدا ونريد أن نتدارك الأمر قبل فوات الأوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام