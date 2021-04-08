قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة بيت فوريك شرق نابلس وتداهم أحد المنازل (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2021 - 02:30

قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة بيت فوريك شرق نابلس وتداهم أحد المنازل (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 28 mins 8 April، 2021
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