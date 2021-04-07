الولايات المتحدة تعلن إعادة مساعدتها للفلسطينيين

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلنكن، عن استئناف المساعدات الأميركية الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، وأوضح في مؤتمر صحافي أن الساعدات ستشمل 75 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والإنمائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، و10 ملايين دولار من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، و150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، بالإضاة إلى برامج المساعدة الأمنية الحيوية.

وأضاف بلنكن، “سيتم تقديم جميع المساعدة بما يتفق مع قانون الولايات المتحدة، يشمل المساعدة الاقتصادية لدعم تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة من آثار كورونا، ودعم الأسر المحتاجة للحصول على الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثل الغذاء والمياه النظيفة؛ ومساعدة المجتمع المدني الفلسطيني”، وأشار إلى أن جزء من هذا التمويل سيدعم شبكة مستشفيات شرقي القدس، حيث تواصل تقديم العلاجات الضرورية والمنقذة للحياة للفلسطينيين.

وأوضح أن هذا التمويل يأتي بالإضافة إلى 15 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لمواجهة جائحة COVID-19 وانعدام الأمن الغذائي التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في آذار/مارس الماضي.

وقال بلنكن “تستأنف الولايات المتحدة دعمها لخدمات الأونروا، بما في ذلك تعليم أكثر من 500 ألف طفل وفتاة فلسطينيين، وبالتالي توفير الأمل والاستقرار في أقاليم عمليات الأونروا الخمسة (لبنان، والأردن، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة)، كما يوفر التمويل للأونروا مساعدة حرجة لفيروس كوفيد -19، بما في ذلك الرعاية الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك المساعدات النقدية والغذائية للأسر التي لم تتأثر بشدة بفيروس كوفيد -19.

المصدر: وكالة وفا