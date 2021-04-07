وزير الاقتصاد حدد سعر ربطة الخبز

حدد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة الاربعاء سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية.

وجاء تحديد السعر وفقا لما يلي:

– ربطة حجم كبير: زنة 920 غرام كحد أدنى، بسعر 2500 ليرة لبنانية كحد أقصى.

– ربطة حجم وسط: زنة 440 غرام كحد أدنى، بسعر 1750 ليرة لبنانية كحد أقصى”.

وعلل نعمة ان “ذلك جاء استنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية، واستنادا إلى سعر صرف الدولار وسعر المحروقات، واستنادا لدراسة علمية لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام