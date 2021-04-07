التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من أنفاق المطار باتجاه خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2021 - 17:14

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من أنفاق المطار باتجاه خلدة

منذ 35 mins 7 April، 2021
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