الصحة الفلسطينية: تسجيل 18 وفاة و2672 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء انه تم تسجيل 18 وفاة و2672 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن “الوفيات توزعوا على النحو التالي: 12 حالة وفاة في الضفة الغربية: جنين 2، طولكرم 3، قلقيلية 1، نابلس 1،الخليل 4، رام الله والبيرة 1، و 6 حالات وفاة في قطاع غزة”.

وتابعت الوزارة “سجلت الإصابات الجديدة كالتالي: طوباس 41، جنين 200، طولكرم 87، قلقيلية 36، نابلس 153، الخليل 91، رام الله والبيرة 98، ضواحي القدس 9، بيت لحم 31، سلفيت 6، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 1916”.

المصدر: فلسطين اليوم