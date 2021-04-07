حب الله: على المواطنين عدم دفع أموال إضافية لشراء الاسمنت لأنهم يشجعون المحتكرين

زار وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عماد حب الله الاربعاء معمل “ترابة سبلين”، واطلع على العمل.

وقال حب الله “علينا العمل قدر المستطاع لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وهذا يتطلب تراخيص طويلة الامد، وان تكون الاسعار معقولة”، ودعا “المواطنين إلى عدم دفع أموال إضافية لشراء الاسمنت، لأنهم يشجعون المحتكرين سواء التجار او الموزعين او المحلات او أصحاب الورش”.

وأضاف حب الله “بيئيا العمل جيد في سبلين ومن الناحية الصحية ممتاز والاشراف جيد جدا ومعمل ترابة سبلين هو الوحيد الذي تابع عمله ولم يقفل”، وتابع “اليوم زرنا مصانع أخرى ايضا للتأكيد على تعويم السوق بالكميات المطلوبة من الأسمنت”، واوضح “اننا ندرس مع المعنيين ومن ضمنهم الشركات، لمعرفة التكلفة وإعادة تقييم الأسعار”.

واكد حب الله ان “صناعة الأسمنت يجب أن تكون مستمرة 24/24، كما أن غياب التراخيص طويلة الأمد والاستقرار للمصانع يؤثر على تعويم السوق”، وتابع “نحن ومنذ اسبوع نعاني مع المصانع من أجل إعادة فتحها وفتح الأفران فيها، ويجب احتضان المصانع مع المحافظة على الأسس البيئية فيها”.

قال حب الله “الدعوة للاستيراد قائمة اذا لم تتوفر المواد الجيدة للمواطنين، وان شاء الله لن نضطر للاستيراد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام