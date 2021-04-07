“نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات”: أجور النقل لا تسد جزءا بسيطا من أكلافنا

أعلنت “نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات” في لبنان الاربعاء “انها شاركت في التحرك لاتحادات النقل اليوم لان مشكلتنا واحدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”، ولفتت الى ان “أجور النقل لا تسد جزءا بسيطا من اكلافنا بعد تجاوز سعر صرف الدولار الاميركي العشرة الاف ليرة”.

وأيدت النقابة “مطالب الاتحادات المتعلقة بالمعاينة الميكانيكية وضرورة ان تستردها الدولة، واستثناء قطاع نقل المحروقات من قرارات سير الشاحنات باعتبارها شاحنات تنقل مواد خطرة ومشتعلة ولا يجوز ان نتوقف على الطرق العامة قبل افراغ حمولتنا”، وطالبت “وزير الداخلية باستثناء الصهاريج من هذا القرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام