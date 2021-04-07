شمخاني: ايران لا تدخل في أي مفاوضات خارج الاتفاق النووي مهما كانت الظروف

كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني رداً على تصريحات المبعوث الأميركي الخاص لإيران أن “ايران لن تدخل في أي مفاوضات خارج الاتفاق النووي مهما كانت الظروف “.

وغرد شمخاني مساء الثلاثاء، ردًا على تصريحات المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، الذي قال إن بلاده “ستسعى إلى اتفاق أطول مع إيران، بعد العودة إلى الاتفاق النووي”، قائلاً “سواء كانت لدى أوروبا الإرادة أو القدرة على إقناع الولايات المتحدة برفع جميع الحظر دفعة واحدة وبالعودة إلى التزاماتها ام لا، فلن تكون هناك إمكانية لدخول إيران في مفاوضات خارج اطار الاتفاق النووي مهما كانت الظروف” .

المصدر: ارنا