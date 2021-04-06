مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الثلاثاء 06-04-2021

لم تعد القصةُ مقتصرةً على ابريقِ زيتِ اللبنانيين، بل باتت من ليترِ البنزين الى كيسِ الطحينِ ومن رغيفِ الفقراءِ الى دولارِ السوقِ السوداء، وصولاً الى الحكومةِ الموضوعةِ على مَشْغَلِ الآمالِ لكنْ دونَ جديدٍ الى الآن.

في جديدِ المحاولاتِ اجتماعٌ افتراضيٌ بينَ المجلسِ المركزي في مصرفِ لبنانَ ووزارةِ الماليةِ وشركةِ “الفاريز ومارسال” للتدقيقِ الجنائي، من المفترضِ ان يُعيدَ الآمالَ بتحريكِ التدقيقِ لمعرفةِ اينَ ذهبت – بل هُدِرَت – اموالُ اللبنانيين.

وخلالَ الاجتماعِ كانَ التزامٌ من المجلسِ المركزي في مصرفِ لبنانَ بعمليةِ التدقيق، والقيامِ بمجموعةِ خطواتٍ بَدءاً من يومِ الجمعةِ المقبلِ وحتى نهايةِ الشهر، تتعلقُ بتأمين المستنداتِ والمعلوماتِ المطلوبةِ لشركةِ “الفاريز ومارسال” لاسيما بعدَ اقرارِ قانونِ رفع ِالسريةِ المصرفية. والعبرةُ ببقاءِ المصرفِ عندَ التزاماتِه.

حكومياً التزامٌ بالجهودِ المبنيةِ على اساسِ مسعى الرئيس نبيه بري، ولا تزالُ الاتصالاتُ على نارٍ حاميةٍ لحمايةِ ما اُنجزَ من تقدم، والسعيِ لتذليلِ العقباتِ التي لا تزالُ تُعيقُ اكتمالَ المشهدِ الحكومي.

في المشهدِ ايضاً اضرابٌ لقطاعاتِ النقلِ البري غداً احتجاجاً على عدمِ تأمينِ الحكومةِ الدعمَ للمحروقاتِ اللازمةِ للسياراتِ والحافلات ِوالشاحنات، فيما شُحناتٌ من اللقاحِ الصيني وَصَلَت هِبَةً الى اللبنانيينَ – خمسونَ الفاً منها للحكومةِ واربعونَ الفاً للجيشِ اللبناني كما أكدَ السفيرُ الصينيُ للمنارِ الذي عَبَّرَ عن سعادتِه لدعمِ لبنان، الشريكِ الطبيعي للحكومةِ الصينيةِ في مشروعِ الحزامِ والطريقِ كما قالَ السفيرُ وانغ كيجيان، فيما طرقُ بعضِ اللبنانيينَ منحرفةٌ عن مصلحةِ بلدِها وشعبِها، وتعاندُ بحزمٍ ايَّ علاقةٍ معَ الصين، بل معَ كلِّ الشرق.

في الغربِ كانَ لقاءُ فيينا الثاني على نيةِ الملفِ النووي الايراني، من دونِ ان يشهدَ ايَّ مفاوضاتٍ مباشِرةٍ او غيرِ مباشِرةٍ بينَ الاميركيينَ والايرانيين، فيما أكدَ كبيرُ المفاوضينَ الايرانيينَ عباس عرقشي انَ رفعَ العقوباتِ الاميركيةِ وفكَّ الحصارِ عن ايران، اُولى الخطواتِ الالزاميةِ لايِّ مفاوضاتٍ حقيقية..

المصدر: قناة المنار