الرئيس بري أبرق الى نظيره الاردني: نؤكد حرصنا على إستقرار المملكة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2021 - 15:02

الرئيس بري أبرق الى نظيره الاردني: نؤكد حرصنا على إستقرار المملكة

منذ 11 mins 6 April، 2021
نبيه بري
لبنان

أبرق رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الى نظيره الاردني عبد المنعم العودات مدينا اي محاولة للعبث بأمن واستقرار المملكة الاردنية الهاشمية وجاء في نص البرقية : “بإسمي الشخصي و بإسم المجلس النيابي نؤكد حرصنا على إستقرار المملكة الاردنية الهاشمية لما فيه مصلحة الشعب الأردني الشقيق وتقدمه وإزدهاره وحفظ سيادته، مع إدانتنا لأية محاولة للعبث بأمنه وأستقراره”.
أضاف :”وننتهزها مناسبة لنجدد تأكيد تعزيز علاقات التعاون بين مجلسينا في مختلف المجالات التشريعية والديبلوماسية البرلمانية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وقضايا أمتنا”.
على صعيد آخر، إستقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير العام لإدارة المناقصات الدكتور جان العلية . كما التقى رئيس المجلس مدير مكتب سماحة المرجع الاعلى الامام اية الله السيد علي السيستاني في لبنان الحاج حامد الخفاف.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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